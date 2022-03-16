İETT 235 milyon TL borçlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 3'üncü oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumunda İBB yönetimi tarafından İETT'nin borçlanma talebi gündem maddeleri arasında yer aldı. Ele alınan iç borçlanma teklifinde İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) 235 milyon lira iç borçlanma yapabilmesi teklifi değerlendirildi. Teklifi inceleyen komisyonun olumlu görüş bildirdiği teklif mecliste yapılan oylama ile oybirliği ile kabul edildi.