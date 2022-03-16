"İSMEK’i kapatarak İstanbullu kadınlara ihanet edildi"

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Meclisi 3'üncü oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul
başkanlığında yapılan oturumda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Halit Cebeci, İBB yönetiminin görev süresince ne kadar araç alımı yaptığına yönelik soru önergesi verdi. Cebeci verdiği soru önergesinde, "Seçim döneminde bin 717 makam aracı var iddiasıyla israf propagandası yapıldı. Hizmet araçları Yenikapı'da sergiledi. 24 Haziran 2019 ile16 Mart 2020 tarihleri arasında kaç adet araç kiralandığı ya da satın alındı?" diye sordu.
AK Parti İBB Meclis Üyesi Ercan Kader de İBB ve iştiraklerinde kanuna aykırı şekilde işten çıkarmalar yapıldığını ve 23 kez soru önergesi verilmesine karşın cevap alınamadığını dile getirerek 24'üncü kez soru İBB'den kaç bin işçinin çıkartıldığına ilişkin soru önergesi verdi.
'İSMEK'İN KURS VE KURSİYER SAYISINI ERİTTİNİZ'
Mecliste söz alan Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı Şeyma Aktaa ise İBB yönetimi tarafından önce kapatılan sonra tepkiler üzerine kurs, kursiyer ve branş sayısı azaltılarak isim değişikliği ile açılan İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları
'nın (İSMEK) kapatılmasına ilişkin konuşma yaptı. İSMEK'in rakamsal olarak eritildiğini söyleyen Aktaa 242 olan eğitim merkezinin 2021-2022 yıllarında da 131'e düşürüldüğünü belirtti. Aktaa, "Öğrenci sayısı 349 binden 84 bin 819'a, başvuru sayısı 785 binden 239 bin 960'a, öğretmen sayısı personel dahil 4 bin 54 iken, bin 146'ya düşüyor. Kadın emeği, istihdamı, gelişimi dediğimiz zaman bu tabloda güzel bir şey göremiyoruz. Dünyaya örnek bir yapının, kadın emeği ile kadınlar için kurulmuş şehir üniversitenin eritildiğini görüyoruz. İSMEK'in kapısından çevrilen vatandaşları biliyoruz, bunu yapmayın. Yapmaya devam edecekseniz de kadın emeğinden bahsetmeyin" diye konuştu.
'KADINLARA İHANET ETTİNİZ'
Aktaa, İSMEK'in İBB yönetimi tarafından yok edilmesiyle İstanbullu kadınlara ihanet edildiğini belirterek şunları söyledi:
"İSMEK'i yok ederek 16 milyon İstanbul'un kadınlarına ihanet ettiniz. Bu süreç de algı çalışması. İSMEK'i eritmek şehrimizin kadınlarına zincir vurmaktır. Bazı hanımefendiler geldiler işe girişle ilgili mülakat sorularından bahsettiler. Liyakatle ilgili bir şey sorulmamış. 'Ekrem Başkanı tanıyor musunuz? Hiç mitingine katıldınız mı?' denilmiş, buna inanmak istemiyoruz ama... Umarım doğru değildir. Siz eksiltin biz tekrar çoğaltacağız. Siz kesin biz yeniden dikeceğiz. Siz bozun biz tekrar düzelteceğiz."