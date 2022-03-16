İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson’dan Alanya ziyareti

Türkiye'ye ve Alanya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında yıllardır zirveye oynayan İsveç'le Türkiye'nin ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu söyleyen Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Ericson ve Tokuş'u ağırladı. Yapılan ziyarette Alanya'da yaşayan yerleşik İsveç vatandaşları ile turizm sezonu konuşuldu. Kaymakam Ürkmezer, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson ve İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ericson ve Tokuş daha sonra Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ile Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat'ı makamlarında ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

PETER ERICSON KİMDİR?

Peter Ericson, 11 Eylül 1964 tarihinde İsveç'in Göteborg şehrinde dünyaya geldi. Birçok farklı üniversitede eğitim gören Peter Ericson,1985-1989 tarihleri arasında Stockholm Ekonomi Okulu'nun Uluslararası Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Peter Ericson, 1 Eylül 2019 tarihinden beri Başkonsolos olarak görev yapmaktadır. Bir Rus radyosuna konuk olan İsveç Büyükelçisi, kariyerini anlatırken ilgi çekici kentlerde görev yaptığını belirterek, "Örneğin, yakında İstanbul'da başkonsolosluk görevini üstleneceğim. Bu, büyükelçilik düzeyinde prestijli bir görev. İstanbul da çok ilgi çekici bir kent" açıklamasında bulunmuştu.