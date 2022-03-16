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Giriş Tarihi: 17.3.2022 00:39

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik sözü CHP’li o ismin çıktı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik sözü CHP’li o ismin çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik vaadini ilk kez kendisinin gündeme getirmediği, CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın’ın 2009 yılındaki yerel seçimler öncesinde Antalyalılara seçim vaadi olarak bedava elektrik sözü verdiği ortaya çıktı.  O dönem tüm Antalya’yı bedava elektrik vaadinin yer aldığı afişlerle donatan Mustafa Akaydın, seçimi kazandıktan sonra beş yıl boyunca bu vaadini yerine getirmedi. İşte o afiş:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'daki bir konuşmasında, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Adana ziyaretinde ise bölgedeki çiftçilere de bedava elektrik verme konusuna değinen Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi olduğunu ama Adana'da bu dönümde taşlık arazi olmadığını belirterek yapamayacaklarını ima etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BEDAVA ELEKTRİK VAADİ CHP'Lİ O İSMİN ÇIKTI

Kimi zaman grup toplantılarında da bedava elektrik sözünü tekrarlayan Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadini ilk kez kendisinin gündeme getirmediği ortaya çıktı. CHP'nin 2009-2014 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın yerel seçimler (2009) öncesinde Antalyalılara seçim vaadi olarak bedava elektrik sözü verdiği öğrenildi.

BEDAVA ELEKTRİK SÖZÜ AFİŞLERDE KALDI

Mustafa Akaydın, bedava elektrikle ilgili seçim vaadini afişlerle tüm Antalya'daki reklam panolarına astırdı. Akaydın, 2009 yılının yerel seçimleri afişinde ise "Başbakanım (Başkan Recep Tayyip Erdoğan o dönem Başbakan'dı) kızma mutlu ol. 10 bin ev hanımına ve 5 bin gence sigortalı iş geliyor. 100 bin kişilik istihdam sağlayacak 3 mega proje geliyor. 4 üniversite geliyor. Herkese bedava elektrik geliyor. Az kaldı canım Antalyam. 12 ay çalışan, 12 ay kazanan zengin Antalya geliyor" ifadelerini kullandı. Akaydın, görevde olduğu beş yıllık sürede bedava elektrik sözünü tutmadı ve vaadi sadece afişlerde kaldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik sözü CHP’li o ismin çıktı
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