Kılıçdaroğlu’nun Bylock’çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul için yeni gelişme! Savcı 15 yıla kadar hapsini istedi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul katıldı. Mahkeme başkanı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in (Alpaslan Demir) duruşmada tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdıklarını, ancak Keynes'in duruşma öncesi avukatı aracılığıyla rahatsızlığını bildiren dilekçe sunduğunu belirtti.
GİZLİ TANIK ANLATTI: FETÖ EVİNDE DERS VERİRDİ
Duruşmada Karadeniz takma adlı gizli tanık dinlendi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nden sesi ve görüntüsü bozularak İstanbul'daki mahkemeye bağlanan gizli tanık, kendisi gibi sanık Fatih Gürsul'un da Cebeci stadının yakınlarındaki FETÖ'ye ait bir evde kaldığını anlattı.
Gizli tanık, "Sanığın kaldığı eve gitmiştim. 2000'li yıllar diye hatırlıyorum. Ahmet Hamdi Parlak ile (FETÖ'nün İstanbul bölge sorumlusu, firari) yakın dostlukları vardı, 2000'li yıllardan sonra Gürsul'u bir daha hiç görmedim. Ta ki darbe olana kadar kendisinden haberim olmadı. Sanığın, Alpaslan Demir (David Keynes) ile tanışıklığı vardır. Alpaslan Demir, ByLock patenti olan kişidir. Bu kişiyle de dostlukları vardı. Sanık, eve gelen askeri okullara hazırlanan öğrencilere ders anlatırdı" dedi.
Sanık Fatih Gürsul ise gizli tanığın ifadelerini kabul etmedi. Avukatı da Gürsul'un yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.
SAVCININ GÖRÜŞÜ: FETÖ'NÜN HİYERARŞİK YAPISINA DAHİL
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Gürsul'un "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Savcının mütalaasında, Gürsul'un GSM hattından bağlantı sağlayarak ByLock programı kullanıp, örgüt yapılanmasına dahil olduğunun anlaşıldığını, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak örgüte ait süreklilik, yoğunluk gösteren eylemlerde bulunduğu kaydedildi.
SÜRE İSTEDİ
Fatih Gürsul ve avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, tanık David Keynes'in dinlenmesinin dosyaya yenilik katmayacağını belirterek, tanıklığından vazgeçilmesine karar verdi. Gürsul'un yurtdışına çıkış yasağının devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
28 BİN 66 KEZ BYLOCK ERİŞİMİ
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Doç. Dr. Fatih Gürsul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin davada yargılanmış ve FETÖ üyeliğinden 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin gerekçeli kararında Gürsul'un, ana muhalefet partisinin genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmasına dikkat çekilmiş, konumu itibariyle örgüte sağlayabileceği yarar göz önüne alınarak, cezasında artırım yapılmıştı. Kararda, Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez ByLock erişimi sağladığı tespitine de yer verilmişti.
İSTİNAF UYGUN GÖRDÜ, YARGITAY BOZDU
Davaya ilişkin istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı hukuka uygun bulmuş, ancak Yargıtay bozma kararı verip, Gürsul'u da tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etmişti. Mahkeme heyeti son olarak, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada sanıkların dosyalarını ayırıp, tek tek yargılama yapma kararı almıştı.