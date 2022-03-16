Kılıçdaroğlu’nun Bylock’çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul için yeni gelişme! Savcı 15 yıla kadar hapsini istedi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul katıldı. Mahkeme başkanı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in (Alpaslan Demir) duruşmada tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdıklarını, ancak Keynes'in duruşma öncesi avukatı aracılığıyla rahatsızlığını bildiren dilekçe sunduğunu belirtti.

GİZLİ TANIK ANLATTI: FETÖ EVİNDE DERS VERİRDİ

Duruşmada Karadeniz takma adlı gizli tanık dinlendi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nden sesi ve görüntüsü bozularak İstanbul'daki mahkemeye bağlanan gizli tanık, kendisi gibi sanık Fatih Gürsul'un da Cebeci stadının yakınlarındaki FETÖ'ye ait bir evde kaldığını anlattı.

Gizli tanık, "Sanığın kaldığı eve gitmiştim. 2000'li yıllar diye hatırlıyorum. Ahmet Hamdi Parlak ile (FETÖ'nün İstanbul bölge sorumlusu, firari) yakın dostlukları vardı, 2000'li yıllardan sonra Gürsul'u bir daha hiç görmedim. Ta ki darbe olana kadar kendisinden haberim olmadı. Sanığın, Alpaslan Demir (David Keynes) ile tanışıklığı vardır. Alpaslan Demir, ByLock patenti olan kişidir. Bu kişiyle de dostlukları vardı. Sanık, eve gelen askeri okullara hazırlanan öğrencilere ders anlatırdı" dedi.

Sanık Fatih Gürsul ise gizli tanığın ifadelerini kabul etmedi. Avukatı da Gürsul'un yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.