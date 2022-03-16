MHP’li eski başkana dükkan zulmü! İmar barışından faydalanmasına rağmen mühürlediler

3 sene boyunca dava devam ederken kullanmadığı dükkan için 18 bin lira kira ödemek zorunda kaldım. Davayı kaybettim. Şu an Karaburun Belediyesi, kaçak dedikleri bölüm dahil olmak üzere dükkanımı kullanıyor. CHP'li esnafa ait çok sayıda dükkanın kaçak bölümleri var. Onlara dokunmuyor. Ancak ben imar barışından faydalanmama rağmen dükkanımı mühürledi. Bana yapılanlar tamamen siyasi" diye isyan etti.