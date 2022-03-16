Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Ay Görevi’nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi’nin görüntülerini paylaştı

DeltaV Uzay Teknolojileri; AYAP-1'de uzay aracını Ay'a taşıyacak hibrit itki sistemini geliştiriyor. Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS)olarak adlandırılan sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sisteminin üretimi ve kurulumu tamamlandı.

Bu kapsamda hibrit itki sistemine ait bileşenler ve sistemin genel görünümü bir video çalışması ile TUA'nın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

AYAP-1'in görev konseptine göre, uzay aracı öncelikle bir fırlatıcı ile uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı; sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.