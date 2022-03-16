Türkiye’nin kıymetini anlamayanlar her seferinde gerçeklik duvarına çarpıyor

Recep
Tayyip Erdoğan, AK Parti
Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
açıklamalarda bulundu: Yıllardır Avrupa
bu kadar yakınında bir savaş yaşamamıştı. Her türlü işgale karşı çıkmamız lazım. Böyle bir dayanışma ortaya koyulmazsa gücü yetenin diğer ülkeye saldırması tüm dünyada ortaya çıkacak. Kırım işgal edildiğinde Türkiye'nin çağrısı desteklenseydi bugünkü tablonun çıkması engellenecekti. Neden Kırım işgal edilirken sessiz kalındı? AB
'nin Ukrayna
krizini görüştüğü toplantılarda neden Türkiye yok? Avrupa güvenlik mimarisini ve Avrupa kıtasının geleceğini Türkiye olmadan nasıl şekillendirebilirsiniz?
Macron
haddi olmadığı halde Türkiye'nin NATO
üyeliğini sorguladı. Şimdi "NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz" diyor. Her seferinde gerçekliğin duvarına çarparak gördükleri bu tabloda artık bu sahte anlayışlardan kurtulmaları gerekiyor. Görüldü ki bu süreçte kimse Türkiye gibi bir diplomasi süreci geliştiremedi. Türkiye ile etkili ve yüksek düzeyde ilişkinin şimdiye kadar kurulmamış olması, bunun ancak iş işten geçtikten sonra telafi edilmeye çalışılması, mekanizmaların çalışmadığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dönem, bütün bu yaklaşımların gözden geçirileceği bir dönem. Türkiye dostları için güçlü bir devlet, güvenilir bir müttefiktir. Bunun kıymetinin net bir şekilde anlaşılması ve bilinmesi gerekir.