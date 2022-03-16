Turkovac'ı geliştiren Prof. Aykut Özdarendeli: "Yerli aşımız omicrona karşı etkili"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Turkovac aşısını anlattı.

TECRÜBELERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI

Fuara katılan öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli; "Bir şey elde etmek istiyorsanız, kariyerini sağlam temellerde oturtmak istiyorsanız çok çalışıp acı çekmeniz lazım. Sabretmeniz ve bırakmamanız lazım. Bütün bunlar aslında Turkovac'ın özelinde var. Benim ekibimde benden başka hoca yok. 8-10 kişilik doktora öğrenci grubu var. Onların emeği ve yaptıklarıyla buralara geldik. O yüzden bu noktada çalışmadan ve gerçekten emek vermeden elde ettiğiniz hiçbir şeyin anlamı yok. Çalıştığınız, sabrettiğiniz ve bırakmadığınız zaman her türlü başarı kendiliğinden geliyor" diye konuştu.

"TURKOVAC TÜRKİYE'NİN BİR MARKASI"

Turkovac'ın sadece bir aşı olarak görülmemesi gerektiğinibelirten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli; "Turkovac aynı zamanda Türkiye'nin bir markası. Gerçekten ülkemizin bir markası oluyor. Ülkemizin bir modeli oluyor. Üniversite, kamu, özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi olacaktır. Şundan eminim ki, sadece gelecekteki salgınlarda ve pandemilerde bizim ülkemiz çok daha hızlı refleks gösterecektir. Aşı biliminde çalışacak insan yetişmesi çok önemlidir. Bunları parayla satın alamıyorsanız. Koronavirüsle beraber o noktada bu gibi önemli kazanımlarda elde ettik" dedi.

TURKOVAC OMIİCRONA KARŞI ÇOK ETKİLİ

Turkovac aşısının omicron varyantına karşı çok koruyucu oludğunu tespit ettiklerini belirten Özdarendeli; "Omıcron varyantına karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık. Şuanda seri üretim yapılıyor ama biz merkez olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk önce alfa, daha sonra delta dünyada sirkülasyon oluşturdu. Bir varyant çıktığı zaman diğer varyantı baskılıyor ve diğer varyant kayboluyor. İnsanlar bu sefer diğer varyant ile enfekte olmaya başlıyorlar. Aşıların koruyuculuğu bu noktada belirli noktada. Biz varyantlarla da ilgili çalıştık. Sadece prototip Wuhan virüsünü izole ettikten sonra gene merkez olarak alfa, delta ve omıcronu da izole ettik. bununla ilgili Turkovac'ın bu varyantlara karşı etkinliği çalışmalarını yaptık. Daha önce alfa ve deltayla ilgili yüzde 100 başarı sağladığımızı söylemiştik. Şimdi faz-2'deki gönüllülerle yaptığımız çalışmalarda 3 doz Turkovac aşısının omıcron varyantına karşı çok etkili olduğunu tespit ettik" diye konuştu.