Yazıcı: “İstanbul’un Ağaçlı yolunu çıplak bıraktınız”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde 112 çınar ağacını "kanser" olduğu iddiasıyla kesmiş, sosyal medyadan vatandaşlar tepki göstermişti. Tepkilerin de ardı arkası kesilmiyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu.



"İSTANBUL'UN "AĞAÇLI YOLUNU" ÇIPLAK BIRAKTINIZ"

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, İBB'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "Mesele ağaç değil! Hiçbir zaman da ağaç olmadı. Ağaç kesiliyor diye Gezi'de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe'de kesilen ağaçlara neden sessiz? Talimat mı gelmedi? Asırlık çınarları keserek İstanbul'un "Ağaçlı yolunu" çıplak bıraktınız."