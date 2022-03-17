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Giriş Tarihi: 17.3.2022

4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, 5 tutuklama

ABBAS ÇAKAR
4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, 5 tutuklama
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen biri doktor, biri aktif görevde 5 askeri personel ile biri de özel sektör çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınan 7'si görevde, biri geçici olarak görevden alınmış, biri de ihraç edilmiş 9 kamu görevlisi ile bir özel sektör çalışanından 5'i tutuklandı.
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4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, 5 tutuklama
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