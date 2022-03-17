4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, 5 tutuklama

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ
soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen biri doktor, biri aktif görevde 5 askeri personel ile biri de özel sektör çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankara
'da yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınan 7'si görevde, biri geçici olarak görevden alınmış, biri de ihraç edilmiş 9 kamu görevlisi ile bir özel sektör çalışanından 5'i tutuklandı.