Çanakkale Köprüsünün açılışına saatler kala adeta öfke kustu

Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için, Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Çanakkale'de yaptığı açıklamayla adeta halkı kin ve düşmanlığa sevk etti. Çanakkale'de düzenlediği basın toplantısında tehditler savuran Demir, "Köprü AK Parti'nin son açılışı olacak. O köprüden bu iktidarı Marmara Denizi'ne gömeceğiz." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Demir'in açıklamalarına kısa sürede tepki yağdı. Demir'e tepki gösteren Çanakkaleliler "Karda kışta, yağmurda, fırtınada bir gün bekleyen bizlerdik. Şimdi 6 dakikada geçeceğiz. Allah yaptırandan da, yapandan da razı olsun. Bu küstahça açıklamayla bu güzel esere nifak tohumları saçmak kimsenin hakkı değil. Köprünün adı bile yetti. Şimdi bizim arazilerimiz değerlendi. Çanakkale gelişecek, Çanakkaleliler kazanacak." dedi.

MAKAS "BU KÜSTAHLIK"

Açılışa saatler kala bu açıklamanın büyük bir ayıp olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "150 yıllık bir hayalin gerçekleşmesine saatler kala yapılan bu açıklama tek kelimeyle küstahlıktır. Bu güzel eser için bizleri denize dökmek isteyenler karşılarında yine Çanakkalelileri bulacaktır. Bizler, Çanakkale'den aldığımız cesaretle, Çanakkale'den aldığımız ilham ve güçle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Dirliğimize, birliğimize de kastetseler mücadelemizden asla dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE KAZANACAK

1915 Çanakkale Köprüsü'nün etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkının 14.5 milyar Euro (yaklaşık 223 milyar lira) değerinde olduğunun da altını çizen Makas, "Bu devasa eser için devletimizin kasasından tek bir kuruş çıkmadı. Projenin GSYH etkisinin 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon avro. Bugün bizim gurur günümüz." diye konuştu.

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