Diplomatik çabalar hızlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye 'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Gerek ikili görüşmemizde gerekse genişletilmiş çalışma yemeğimizde Türkiye-Polonya ilişkilerini ele almak suretiyle bu ilişkilerin her alanda genişletilmesi yönündeki irademizi Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyarette ele almıştık. Sayın Duda'nın ziyareti de bu iradenin somut göstergesidir. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Zaten ayın 24'ünde tekrar NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu liderler zirvesinde kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkânı bulacağız. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık.Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim Dışişleri Bakanım, Moskova 'da temaslarda bulunuyor. Yarın da (bugün) Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya ile istişare ve işbirliğini sürdüreceğiz. Malum 24 Mart'ta Brüksel 'de NATO Liderler Zirvesi yapılacak. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum. Sekiz yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. Bu vesileyle Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyesinde sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır.Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek 8.3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti. Zelenski ile Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, Ukraynalılara insani yardıma devam edileceğini söyledi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Zelenski de Erdoğan'a "Ukrayna'nın dostu" diye hitap ederek, "Barış diyoloğu yolunun açılması konusunu ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım" dedi.POLONYA Cumhurbaşkanı Duda da şunları söyledi: Ekonomik işbirliğimizin yanı sıra askeri işbirliğimizin devam etmesini isteriz. Geçen sene savunma alanında çok güzel bir işbirliği başlattık. Bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi ilettim, barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum. Polonya gibi barışın bir an önce yapılmasını isteyen Türkiye, çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor. Biz de aynı fikirdeyiz, bir an önce Rusların saldırısını engellememiz lazım. Bir an önce Rusların, sivilleri öldürmesini durdurmamız lazım.GÖRÜŞMEMİZDE stratejik ortaklığımızı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek 8.3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Polonya ile bölgesel konularda ve çok taraflı platformlarda da yakın bir işbirliğimiz mevcut.