Güvenli okul uygulamasında 252 kişiye kimlik kontrolü

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almaları amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan " Güvenli Okul Uygulaması", önceki gün Gebze İlçesinde gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ilçe genelinde bulunan okul ve umuma açık yerler ile çevrelerinde denetimlerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 252 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.