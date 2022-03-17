Şehidin adı anne-babasının oturduğu caddeye verildi

Kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği için hakkında rapor tuttuğu Polis Memuru Nasuh Çulcu (29) tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari Polisevi'nde şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in (46) adı Ankara'da yaşatılacak. Katil Nasuh Çulcu tarafından 1'i başından üç kurşunla hedef gözetilerek şehit edilen iki çocuk babası Şehit Hasan Cevher'in ismi; Ankara'nın Altındağ İlçesi'ne bağlı Yıldız Tepe Mahallesi'nde annesi ve babasının ikamet ettiği caddeye verildi.

141. Cadde'nin ismi "Şehit Hasan Cevher Caddesi" olarak değiştirildi. "Şehit Hasan Cevher Caddesi" tabelası önceki gün caddeye yerleştirildi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" ALMIŞTI

"Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" cezası istemiyle hakkında dava açılan katil Nasuh Çulcu, 23 Şubat 2022 tarihinde Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" cezasına çarptırılmıştı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve mahkemenin verdiği karar için "Şehidin kanını yerde bırakmadılar" yorumları yapılmıştı. Şehit Hasan Cevher'in isminin Ankara'da anne ve babasının oturduğu caddeye verilmesi kararı için de "Vefalı davranış" yorumu yapıldı.