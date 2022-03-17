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Giriş Tarihi: 17.3.2022 21:02 Son Güncelleme: 17.3.2022 21:06

Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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