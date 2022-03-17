Ülke genelinde 367 şehit yakını ve gaziye madalya

Devlet Övünç Madalyası ülke genelinde 367 gazi ve şehit yakınına verildi. Adana
'da Valilik binasında gerçekleşen törende 2 şehit ailesi ile 6 gaziye madalya tevdi edildi. Şehit yakınları törende gözyaşlarına hâkim olamadı. Hatay
'daki törende konuşan Vali Rahmi Doğan, "Metanetlerini bozmadan 'Vatan sağolsun' diyebilen şehit aileleri bu ülkenin yiğit insanlarıdır" dedi. Trabzon
'da valilik binasında gerçekleşen törende Şehit Burak Gençcelep'in ailesine, Gazi Astsubay Çavuş Emre Çalık ve Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz
'e madalya tevdi edildi. Gaziantep
'te de Vali Davut Gül, şehit ailelerine ve gazilere madalyaları takdim etti.
Yaser ÇAPAROĞLU-Murat KARAMANÖzgür ÖZDEMİR-Mehmet BONCUK/
SABAH