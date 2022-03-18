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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Barış ve istikrara giden yol Montrö’ye uyumdan geçer

Barış ve istikrara giden yol Montrö’ye uyumdan geçer
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda katıldığı NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonrası konuştu:
Montrö bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok. Bu anlaşmanın ilgili taraflarca takibinin, buna uyum sağlanmasının barışa, istikrara giden yolda önemli bir adım olduğunu tekrar tekrar dile getirdik. Türkiye'nin, Ukrayna'da yaşananlara yönelik faaliyetler tutarlı ve prensiplere bağlı olarak sürüyor. Türkiye, Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.
2 nakliye uçağımızın Ukrayna'dan dönüşüyle ilgili olumlu bir sonuç bekliyoruz.
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Barış ve istikrara giden yol Montrö’ye uyumdan geçer
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