Barış ve istikrara giden yol Montrö’ye uyumdan geçer

Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Belçika
'nın başkenti Brüksel
'deki NATO
Karargâhı'nda katıldığı NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı
sonrası konuştu:
Montrö bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok. Bu anlaşmanın ilgili taraflarca takibinin, buna uyum sağlanmasının barışa, istikrara giden yolda önemli bir adım olduğunu tekrar tekrar dile getirdik. Türkiye'nin, Ukrayna
'da yaşananlara yönelik faaliyetler tutarlı ve prensiplere bağlı olarak sürüyor. Türkiye, Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.
2 nakliye uçağımızın Ukrayna'dan dönüşüyle ilgili olumlu bir sonuç bekliyoruz.