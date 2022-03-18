Bir destan: Çanakkale! Zaferin 107’nci yılında şehitlerimiz anılıyor

"BEN SİZE TAARRUZU DEĞİL ÖLMEYİ EMREDİYORUM"

Çanakkale'den vazgeçmek istemeyen düşman bu kez de 25 Nisan'da karadan bir çıkarma yapmak istedi. Arıburnu ve Seddülbahir'den tüm gücü ile zorlayan düşmana karşı Mehmetçik göğsünü siper etti. Gazi Mustafa Kemal, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' demişti, Mehmetçik ise geri dönmeyi hiç düşünmemişti. Savaş 8 ay sürdü. Düşmanın kimisi Çanakkale'nin bağrında can verdi kimisi ise ardına bile bakmadan kaçtı. Çanakkale ise düşmedi.

İNGİLİZLER KABUL ETTİ: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı, İngilizlerin Çanakkale'nin geçilmez olduğunu kendilerinin kabul ettiğini şöyle anlatıyor:

Savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, 'Efendim biz kıyıları, Geliboluyu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız.' dediler. Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla 'Çanakkale geçilmez' lafı oradan kaldı. Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi.