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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Erdoğan’dan Putin’e davet: Zelenski’yle Türkiye’de görüşün

ANKARA
Erdoğan’dan Putin’e davet: Zelenski’yle Türkiye’de görüşün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Erdoğan, Rusya- Ukrayna arasındaki müzakerelerden müspet sonuç alınmasını canıgönülden arzu ettiğini dile getirdi. Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Putin ile Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi. Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti. Bu arada Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile de telefonda görüştü. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insanı yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.
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Erdoğan’dan Putin’e davet: Zelenski’yle Türkiye’de görüşün
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