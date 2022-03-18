İBB’nin 112 çınar ağacı katliamının yankıları sürüyor! AK Partili Karaaslan: Sessiz kalanlar yarın da sessizliklerini sürdürecekler





"Belediye Başkanı bizim mensubu olduğumuz anlayışta şehr'ül emindir. Kendinden emin olunan, emaneti gözü gibi koruyan ve aldığından daha yukarı noktaya taşıyan kişidir. Tıpkı o şehrin insanları gibi doğasını, o şehirde yaşayan tüm canlıları korumak, geçmişin ve geleceğin emaneti olan çınar ağaçlarını muhafaza etmek en başta şehrin Belediye Başkanına düşen önemli bir vazifedir."

SÖZDE ÇEVRECİLERİ DE MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ

"İBB 112 ağacın kesilmesi için rapor alınca bunu bilimsel kabul eden fakat hükümetimiz tarafından yapılan yüzlerce çevreci uygulamayı görmezden gelen, arka planında ciddi bir çalışma ortaya konulan projelerimizi bilimsel olmamakla suçlayan sözde çevrecileri de milletimizin takdirine sunuyoruz."