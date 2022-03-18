İlber hoca’dan Çanakkale dersi

Kabataş Erkek Lisesi yerleşkesinde gençlerle bir araya gelen İlber Ortaylı, Çanakkale Savaşı hakkında da öğrencilere önemli bilgiler aktardı. Çanakkale Kara Muharebelerinde Mustafa Kemal'in rolüne vurgu yapan Ortaylı, Alman Genelkurmayı'nın Osmanlı ordusundaki nüfuzuna dikkat çekti.

İttihatçı devlet adamlarının diplomasi alanında askeri bilgi ve birikimlerinin çok gerisinde olduklarını söyleyen İlber Ortaylı; Enver, Cemal ve Talat paşalar ile ilgili düşüncelerini aktarırken; Enver Paşa'nın iyi derecede Fransızca, İngilizce, Farsça bildiğini, Rusça öğrendiğini çok gelişmiş bir askeri bilgi ve terminolojiye sahip olduğunu ancak Talat Paşa'nın siyasi alandaki dehasıyla ön plana çıktığını ve Enver ve Cemal paşalardan farklı olarak Cumhuriyetçi düşünceler beslediğini söyledi.

Çanakkale Savaşı sırasında Nusrat Mayın Gemisi'nin oynadığı rolün önemine değinen İlber Ortaylı diğer taraftan Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi'nde kazandığı zaferin İngiltere kamuoyundaki yansımaları hakkında bilgi verdi. Osmanlı Devleti'nin büyük cihan harbinin dışında kalamayacağının altını çizen Ortaylı, Yunanlılar'ın İzmir'i işgali sırasında yaşananlara değindi ve bu işgalin Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlamasındaki tetikleyici rolü üzerinde durdu.

EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Öğrencilerden birinin, "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki esprili sorusuna yine esprili bir şekilde "Hayır" yanıtını veren İlber Ortaylı, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasının ardından öğrencilere kendisine gösterdikleri ilgi ve sevgi karşısındaki mutluluğunu dile getirdi.