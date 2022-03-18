İlkeli, cesur ve kararlı duruşu için Türkiye’ye teşekkür ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
barış diplomasisi kapsamında çıktığı Rusya
- Ukrayna
turunun ikinci durağında Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba
ile Lviv
'de bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmeler sonrası düzenlenen basın toplantısında iki dışişleri bakanı özetle şunları söyledi:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın masum insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu savaşın bir an evvel sona ermesi, akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. Mariupol'de 24 saatlik ateşkes olsun, bunun işleyip işlemediğini de Türk Kızılay
ve diğer insani kuruluşlar gözlemlesin. Orada acilen bir insani koridor oluşturulması gerekir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır. Ukrayna'ya verdiğimiz destek bizim ilkeli politikamızın ve müttefikliğimizin, stratejik dostluğumuzun doğal sonucudur. Gerçekleştirdiğim iki ziyaret çerçevesinde ateşkes umudumuzun arttığını söyleyebilirim. Kuleba ve Lavrov'u Antalya
'da tekrardan bir araya getirmekten elbette ki çabalarımız doğrultusunda mutlu olacağız. Ama en kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. Böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yapmak isteriz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba: Türkiye
, Karadeniz
'de istikrarı sağlayan, büyük otoriteye sahip bir ülke. Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'yi de garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye ilkeli bir duruş sergiledi. Barış hedefine ulaşabilmemiz için Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diğer ülke dışişleri bakanlarının yapamadığı bir şeyi başardı. Türkiye'ye teşekkür ederiz.