Kaçak villasını kendisi yıkacak

"Kaçağa geçit yok" diyen ancak eşi adına kayıtlı havuzlu villası kaçak çıkınca köşeye sıkışan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı
, kendi elleri ile eşi Lütfiye Karakayalı
adına kayıtlı villayı yıkmak zorunda kalacak. Karakayalı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kirazlık alana 'tavuk kümesi, depo ve bağ evi yapıyorum' diye yalan beyanda bulunarak izin alıp 354 metrekare büyüklüğünde kaçak havuzlu villa yaptırmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
'nün yalan beyanda bulunulduğunu tespit etmesi üzerine yapı kayıt belgesini iptal ettiği villa, Kemalpaşa Belediye Encümeni'nin 14 Aralık 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yıkılacak.
Yıkım işlemi Kemalpaşa Belediyesi'nin 24 Mart 2022'de gerçekleştireceği yıkım ihalesi kapsamında gerçekleşecek. Yıkılacak inşaatlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen
'in eşi Esin Türkmen
'in üzerine kayıtlı Ulucak İstiklal Mahallesi
3926 parseldeki prefabrik yapı da bulunuyor. Yine aynı tarihli encümen kararı doğrultusunda 1460 metrekare büyüklüğündeki prefabrik yapı da diğer yapılarla birlikte yıkılacak.