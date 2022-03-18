Son dakika: 18 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

İŞTE 18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU:

VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA İNDİ!

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.