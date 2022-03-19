İftiracı doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde Uzman Çavuş A.A'nın (32) Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği iddiaları asılsız çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman Çavuş A.A. da, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise Dr. Tarımer'in hasta yakınlarına bağırdığı görülüyor. Tıp Bayramı
olarak kutlanan 14 Mart günü hastanenin acil servisinde görevli doktor Tarımer ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma
Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü. Olay sonrasında A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.