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Giriş Tarihi: 20.3.2022 00:41

Kocaeli’nde motokurye yasağı Pazar günü sona erecek

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde motokurye yasağı Pazar günü sona erecek

Kocaeli’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki gün yasaklanan mobilet ve elektrikli scooter kullanımı ile motokurye çalışması yasağının Pazar günü saat 11.00 de sona ereceği öğrenildi.

Kocaeli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki gün valilik tarafından yapılan duyuru ile motokuryelere çalışma yasağı getirilirken, mobilet ve elektrikli scooter kullanımı da yasaklanmıştı. Akşam saatlerinde Kocaeli Valis Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşım ile yasağın sona ereceği zamanı duyurdu. Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Kocaelili kardeşlerim, yarın saat 11.00'den itibaren mobilet, motokurye ve elektrikli scooter araçların trafiğe çıkışına izin verilecektir. Kurallara uyan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum."

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Kocaeli’nde motokurye yasağı Pazar günü sona erecek
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