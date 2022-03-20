Haberler Gündem Haberleri 'Kuytulcu'ların Adana'daki yasa dışı gösterileriyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
Giriş Tarihi: 20.3.2022 21:08 Son Güncelleme: 20.3.2022 21:23

'Kuytulcu'ların Adana'daki yasa dışı gösterileriyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

’Kuytulcu’ların Adana’daki yasa dışı gösterileriyle ilgili Bakan Soylu’dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kuytulcu'ların Adana'daki yasa dışı gösterilerliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu; "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir" ifadelerine yer verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır."

"Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir."

"Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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'Kuytulcu'ların Adana'daki yasa dışı gösterileriyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
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