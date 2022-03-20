Başkan Erdoğan’dan işçilere: Tarih yazdınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, önceki gün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü
'nün inşasında görev alan çalışanlara Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
'nun telefonundan hitap etti: Mutlu günün ardından böyle bir sohbette bir araya gelmemizden ayrıca memnun oldum. Tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle 10 yıllar da geçse inşallah anılacaksınız. Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yâr, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun.
'VATAN SEVGİSİ MOTİVASYONUMUZ OLDU'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da işçilerle kahvaltı sonrası selfie çektirdi. Çanakkale Şehitliği
'ni de ziyaret eden Karaismailoğlu işçilere "Sizler, azminizi yalnızca kas gücünüzden, akıl gücünüzden almadınız. Vatan
sevgisi en büyük motivasyonumuz oldu" diye seslendi.