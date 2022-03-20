Kesim izni bile almadılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Beşiktaş ilçesi
Dolmabahçe Çırağan Caddesi'nde 112 tarihi çınar ağacını kesilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz
, "SİT kurulundan rapor aldık' diyerek ağaç katliamı yapılmıştır. Bu ağaçlarla ilgili karar verilirken konunun mesleki uzmanı orman mühendisinin görüş ve imzası olmadan karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tüm izinleri aldığını iddia etmişti. Oysa çınar ağaçlarının kesimiyle alakalı müracaat dahi etmediği görülmüştür" şeklinde konuştu.
BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK
Çınar ağaçlarının kesilmesinde hem teknik hem idari hem de bilimsel açıdan eksikler olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Kesim kararı hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Kanser teşhisinin konulması halinde ortamın sterilize edilmesi gerekir. Budama dahi yapılmaz, burada ise hiçbir önleyici tedbir alınmadan kesim yapılmıştır" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin kesilen çınarların olduğu alana "Dikim ortamı 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra daha dirençli olan Batı Çınarı
fidanları ile tamamlanacaktır" ifadelerin yer aldığı tabelalar koyduğunu hatırlatan Türyılmaz, bu kararın da son derece yanlış olduğunu belirterek Türkiye
için doğal yayılış gösteren Doğu Çınarı
'nın dikilmesinin daha uygun olacağını aktardı.
"YERLERİNE REKLAM PANOLARI ASILDI"
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz:
Kesimi yapılan ağaçların yerine
İBB tarafından yerleştirilen pano
ve bilgi amaçlı pankartlar asıldı. Bir
gece operasyonuyla İstanbul'un kent
silueti, şehir peyzajı ve tarihi dokusu
yok edilmiştir.
Bu zihniyetin değil
Türkiye'mize ve İstanbul'umuza, Beşiktaş Çırağan Caddesi
'ndeki çınar
ağaçlarımıza dahi bir faydası olamaz. Sağlık Bakanlığı
'nın yönetimi bu
zihniyet olsa, hasta olan her vatandaşımızın
fişini çekmenin onlar için
çok da zor olmayacağını gösterdi.
Gezi
olaylarında demeçler
verenler 112 çınar ağacının kesilmesine
sessiz kaldı.