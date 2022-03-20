Son dakika: HDP’nin nevruz kutlamasında 1’i aranan 83 kişiye gözaltı!

Son dakika haberleri...HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı. Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da konuştu. Kutlama olaysız sona erdi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kutlamalarda gözaltına alınanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliği saat 12.30 da başlayıp 16.30 itibariyle sona ermiştir. Etkinlikte; 2911 sayılı kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.