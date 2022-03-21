"8 yılda annelik hakkım elimden alındı"

Bahçelievler'de yaşayan Rahşan Yeşim Yıldıran darp fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüzü ve vücudunun kanlar ve morluklar içerisinde kaldığı fotoğraflarını paylaşan kadın, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek yardım çığlığı attı.

ANNELİK HAKKIM ELİMDEN ALINDI



8 yılını birlikte geçirdiğini ifade ettiği M.Ç. tarafından darp edildiğini ifade eden Yıldıran skandal bir iddada da bulundu. Yıldıran paylaştığı notta "8 senede şiddetin her türlüsü, uyuşturucu ve kaybolan yıllar... Annelik hakkımın elimden alınması ve şiddet sonucu kaybettiğim bebeğim... Asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ

Yıldıran M.Ç. hakkında 3 yıl önce tedbir kararı aldırdığını da duyurdu. Paylaştığı belgede M.Ç. hakkında 2 ay süre ile Yıldıran'ın 200 metre yakınına yaklaşmaması hükmünün yer aldığı görüldü.

YALNIZ SAVAŞMAYA GÜCÜM YOK

Fotoğrafların kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılmadıyla Rahşan Yeşim Yıldıran saatler içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcının konuştuğu bir isim haline geldi. Yıldıran kendisine ulaşan kullanıcılara "Desteğinizi bekliyorum, yalnız savaşmaya gücüm yok. Lütfen paylaşın" dedi.