Bakan Soylu, Hakkari’de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul’du

"ÇOK SIKINTILI BİR TİP"

Polisin ifadesinde külçe altın getirdiğini söylediğini belirten Bakan Soylu, "Biz buna inanmıyoruz. Çok sıkıntılı bir tip bu. Kablo hırsızlığı yapmış. Bu tür ucuzlukları çok. Buralarda görev yaptığı için buna hülle yapmışlar ve ele geçirmişler." diye konuştu.

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