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Giriş Tarihi: 21.3.2022 21:42

Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du

Bakan Soylu, Hakkari’de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul’du

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili açıklamalarda bulundu. Polis memurunun 2019 yılında 'adi suçtan' ihraç edildiğini belirten Bakan Soylu, "Daha sonra mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, oradan da İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedefi İstanbul'du." ifadelerini kullandı.

Sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda, operasyona ve yakalanan polis memuru ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Patlayıcıların aktarımının kuzey Irak'tan yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Polis memuru arabayı alıyor." dedi.

"HEDEFİ İSTANBUL'DU"

Bakan Soylu, polis memurunun 2019 yılında 'adi suç' nedeniyle ihraç edildiğini aktardı, "Daha sonra mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, oradan da İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedefi İstanbul'du." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SIKINTILI BİR TİP"

Polisin ifadesinde külçe altın getirdiğini söylediğini belirten Bakan Soylu, "Biz buna inanmıyoruz. Çok sıkıntılı bir tip bu. Kablo hırsızlığı yapmış. Bu tür ucuzlukları çok. Buralarda görev yaptığı için buna hülle yapmışlar ve ele geçirmişler." diye konuştu.

Son dakika: Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı

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Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
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