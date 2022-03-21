Bakan Soylu, Hakkari’de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul’du

Sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda, operasyona ve yakalanan polis memuru ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Patlayıcıların aktarımının kuzey Irak'tan yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Polis memuru arabayı alıyor." dedi.
"ÇOK SIKINTILI BİR TİP"
Polisin ifadesinde külçe altın getirdiğini söylediğini belirten Bakan Soylu, "Biz buna inanmıyoruz. Çok sıkıntılı bir tip bu. Kablo hırsızlığı yapmış. Bu tür ucuzlukları çok. Buralarda görev yaptığı için buna hülle yapmışlar ve ele geçirmişler." diye konuştu.Son dakika: Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı