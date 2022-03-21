Belediye Başkanı’na makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, iddialara göre makam odasında kendisinden daha önce iş istediği ileri sürülen E.D(32) isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay iddialara göre şu şekilde gelişti Elinde silah ile Belediye Hizmet Binasına gelen E.D, içeri girer girmez etrafa ateş açtı. Belediye çalışanları panik ile sağa sola kaçışırken, E.D direk Başkanın makam odasına girdi. Odada etrafa ateş etmeye devam eden saldırgan bir belediye personeli tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki silah alındı. Olayda henüz ismi öğrenilemeyen 3 belediye personeli hafif olarak yaralanırken, saldırgan E.D olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.