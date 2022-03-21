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Giriş Tarihi: 21.3.2022 23:36

Belediye Başkanı'na makam odasında silahlı saldırı

ABBAS ÇAKAR
Belediye Başkanı’na makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, iddialara göre daha önce kendisinden iş isteyen E.D isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı.  Saldırganın defalarca ateş açtığı olayda,  3 belediye personeli yaralanırken, Taş’ın saldırıyı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, iddialara göre makam odasında kendisinden daha önce iş istediği ileri sürülen E.D(32) isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay iddialara göre şu şekilde gelişti Elinde silah ile Belediye Hizmet Binasına gelen E.D, içeri girer girmez etrafa ateş açtı. Belediye çalışanları panik ile sağa sola kaçışırken, E.D direk Başkanın makam odasına girdi. Odada etrafa ateş etmeye devam eden saldırgan bir belediye personeli tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki silah alındı. Olayda henüz ismi öğrenilemeyen 3 belediye personeli hafif olarak yaralanırken, saldırgan E.D olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Belediye Başkanı'na makam odasında silahlı saldırı
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