“Devlet babalığını yaptı”

ÖNCEKİ gün Ankara
'da gerçekleştirilen 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı. İki şehit kızının annesi Şehit polis Bülent Kıranşal
'ın eşi Hülya Kıranşal
, "Hem mutluluk hem de gurur gözyaşı döküyorum. Eşim 18 yıl önce Irak Musul
'da şehit olmuştu. Melike ve Beyza ismindeki iki kızıma hem annelik hem babalık yaptım. Sağ olsun devletimiz de bu süreçte bizi asla yalnız bırakmadı. Bir şehit eşi olarak kızlarımın da vatanına milletine hayırlı evlat olarak yetişmesi için elimden geleni yaptım. Devlet de babalığını yaptı ve iki kızım da şimdi kamu görevlisi olarak Ankara'ya atandı. Yaşadığım gurur ve mutluluğu kelimelerle anlatamıyorum. Devletimiz var olsun" ifadelerine yer verdi.