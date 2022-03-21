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Giriş Tarihi: 21.3.2022 16:34

Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganları atıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da HDP’nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganları atıldı

Diyarbakır’da her yıl Bağlar İlçesinde Nevruz Parkı’nda yapılan 21 Mart Nevruz kutlamaları bahar havasında geçti. Kutlamaların ilk saatlerinde taşkınlık çıkaran kalabalık bir gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ederken, olaylar büyümeden sona erdi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından bu yıl 21 Mart Nevruz kutlamalarında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 6 bin polis görev aldı.

Sabahın erken saatlerinde kutlama alanlarına gelenler kurulan arama noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alınırken, yasadışı flama ve dövizlere girişine polis izin vermedi.

Havadan iki polis helikopteri de kutlama boyunca uçuş gerçekleştirirken, kalabalık bir grup alana zorla girmeye çalıştı. Polisin uyarısını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lardan sıkılan tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Yapılan anonslarla olaylar büyümeden sona ererken, kalabalık grup dağıldı. Nevruz'a HDP'li milletvekilleri de katılırken, HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, eski milletvekili Ahmet Türk konuşma yaptı. Nevruz'a katılan kalabalık Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

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Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganları atıldı
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