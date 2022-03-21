Diyarbakır’da HDP’nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganları atıldı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından bu yıl 21 Mart Nevruz kutlamalarında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 6 bin polis görev aldı.
Sabahın erken saatlerinde kutlama alanlarına gelenler kurulan arama noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alınırken, yasadışı flama ve dövizlere girişine polis izin vermedi.
Yapılan anonslarla olaylar büyümeden sona ererken, kalabalık grup dağıldı. Nevruz'a HDP'li milletvekilleri de katılırken, HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, eski milletvekili Ahmet Türk konuşma yaptı. Nevruz'a katılan kalabalık Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.