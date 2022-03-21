Diyarbakır’da HDP’nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganları atıldı

Havadan iki polis helikopteri de kutlama boyunca uçuş gerçekleştirirken, kalabalık bir grup alana zorla girmeye çalıştı. Polisin uyarısını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lardan sıkılan tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.