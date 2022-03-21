Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Başkan Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırıldıktan sonra Rusya ile NATO'nun, Batı ittifakının ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması gerektiğiyle ilgili bir perspektif sunacağını dile getiren Kalın, bu açıdan zirveyi son derece önemsediklerinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile hem görüşebilen hem de iki ülkenin güvenine sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dünya Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa gözlerini çevirmiş durumdayken Türkiye barış için elini taşın altına koymaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu noktada dünya liderleri ve kritik isimlerle temas halinde.

Başkan Erdoğan gerek yüz yüze gerek telefonla diplomasi trafiği gerçekleştirdi.