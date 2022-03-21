Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine hız verdi. BaştaUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bir kez daha diplomasinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda gözler, 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, BİDEN İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Kalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor mu?" sorusuna Kalın, "Evet, ABD Başkanı ile diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek." yanıtını verdi.
"ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK"
"Türkiye, NATO Zirvesine hangi somut önerilerle gidecek?" sorusu üzerine Kalın, Başkan Erdoğan'ın hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.
Başkan Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırıldıktan sonra Rusya ile NATO'nun, Batı ittifakının ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması gerektiğiyle ilgili bir perspektif sunacağını dile getiren Kalın, bu açıdan zirveyi son derece önemsediklerinin altını çizdi.
Kalın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile hem görüşebilen hem de iki ülkenin güvenine sahip bir ülke olduğunu vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Dünya Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa gözlerini çevirmiş durumdayken Türkiye barış için elini taşın altına koymaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu noktada dünya liderleri ve kritik isimlerle temas halinde.
Başkan Erdoğan gerek yüz yüze gerek telefonla diplomasi trafiği gerçekleştirdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın 1-16 Mart tarihleri arasında yüz yüze ve telefonda gerçekleştirdiği diplomasi süreci.Başkan Erdoğan'ın yoğun Rusya-Ukrayna diplomasi trafiği