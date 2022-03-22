Bakan Yardımcısı Birpınar’dan TEMA’ya tepki: Ne güzel Çevreci STK...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını "kanser" oldukları iddiasıyla kesmiş, kesim öncesi İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden ise izin alınmadığı ortaya çıkmıştı. Gezi Parkı olaylarında açıklamalar yapan sivil toplum kuruluşu ise İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını katletmesi sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Sessizliğe bürünenlerden biri de Gezi Parkı olaylarında "Nefes alma hakkımız için Gezi Parkı'ndayız" açıklama yapan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) oldu. TEMA ağaçların kesilmesinden günler sonra ise çınarların kesilmesini uygun bulduğunu açıkladı.

"AĞAÇ AYNI, HASTALIK AYNI SADECE KESEN FARKLI! NE GÜZEL ÇEVRECİ STK..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İBB'nin çınar ağaçlarını kesmesi sonrasında TEMA'nın ağaçların kesimini uygun bulmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Birpınar TEMA'nın 2000 yılında Topkapı Sarayı bahçesinde hastalanan ağaçların kesilmesine tepki gösterdiğini belirterek o dönem çıkan bir haberi sosyal medyadan paylaştı. Birpınar bu paylaşımla birlikte şunları söyledi: "2000 yılında Topkapı Sarayı bahçesinde hastalanan ağaçlar kesilirken TEMA uzmanları tam tersi tepki verip kınamışlardı! İşte haber! Aynı TEMA bugün CHP'li Belediye'nin ağaç kesimini "uygun" buldu! Ağaç aynı, hastalık aynı sadece kesen farklı! Ne güzel Çevreci STK..."

TEMA HÜKÜMETE KARŞI EYLEME ÇAĞIRMIŞTI: "SİZCE DE ÇELİŞKİ YOK MU?"

Bakan Yardımcısı Birpınar, Gezi Parkı olaylarında TEMA'nın beş ağaç için eylem çağrısı yaptığını hatırlatarak TEMA'nın 31 Mart 2013 yılında yaptığı açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Birpınar TEMA'nın "Nefes alma hakkımız için Gezi Parkı'ndayız" dediğini anımsatarak şöyle tepki gösterdi: "TEMA Gezi Parkında kökünden taşınan 5 ağaç için tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen 200 yıllık tarihi çınar ağaçları için İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?"

TEMA, GEÇMİŞ AÇIKLAMALARINDA NELER DEMİŞTİ?



TEMA Gezi Parkı olayları esnasında (31 Mayıs 2013) "Nefes Alma Hakkımız İçin Gezi Parkı'ndayız!" başlıklı bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Günlerdir her yaştan, her renkten binlerce insan Gezi Parkı'nda ağaçların korunması için mücadele ediyor. Üstelik bu mücadelede yalnızca Gezi Parkı'ndaki ağaçların korunması değil; yok olan tüm derelerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız için sürdürülen mücadelelerle birleşiyor. İlk günden beri Gezi Parkı'nda nöbet tutan TEMA Vakfı, yeşil alanların yeni projelerin geliştirileceği boş arsalar değil, kentler için vazgeçilemez değerler olduğunun altını çiziyor. TEMA, Gezi Parkı'nın yok edilmesine karşı herkesi Gezi Parkı'na destek olmaya çağırıyor."

"Ağaç katliamına büyük tepki" başlıklı haberde ise TEMA'nın açıklamasına yer verildi. 29 Mart 2000 tarihli açıklama TEMA Topkapı Sarayı'ndaki hastalıklı ağaçların kesimiyle alakalı olarak tepki göstermişti:

"TEMA Vakfı, Topkapı Sarayı'na uzmanlarını göndererek incelemede bulundu. TEMA uzmanların yaptığı yerinde gözlemin ardından ağaçların kesilmesini kınadıklarını açıkladı. Topkapı Sarayı'ndan yapılan açıklamada gerekli yasal prosedür tamamlandığı ve İ.Ü.Orman Fakültesi'nden ağaçların kesilebileceğine dair rapor alındığı belirtildi."

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