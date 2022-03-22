Emekli amiraller savunma yaptı: Mahkemede çark ettiler

Montrö
bildirisinde imzası bulunan emekli amiraller, "Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak" suçlamasıyla yargılandıkları davada ifade vermeye başladı. Ankara 20
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 5 sanık savunma yaptı. Sanık emekli koramiral Abdullah Can Erenoğlu
ise, bir ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetin darbe olduğuna ve millet iradesinin üstünlüğüne inandığını aktardı. "Kanal İstanbul, gerekse uluslararası antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi
'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır" ifadeleriyle başlayan bildiride "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti
, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.