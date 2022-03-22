Gamze Açar dosyasında adli tıp kurumu raporu beklenecek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katındam düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından dava açılmıştı. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Doğan, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanık Emre Eker ve tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

AVUKAT TANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEP ETTİ



Müşteki avukatı Ali Fatih Çetin, maktulün vücudundan alınan örneklerde, sanıklara ait sperm örneğinin tespit edilmediğine ilişkin Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmediklerini kaydederek, raporda bulunan 'sanıklardan alınan örnekle uyuşmayan sperm örneğinin' dosyanın tanıklarından Okan O'ya ait olabileceğini iddia etti. Avukat Çetin, mahkemenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ederek, maktule ait nazal sürüntü örneklerini de içeren yeni bir rapor tanzim edilmesini ve sanıkların örnekleriyle karşılaştırılmasını istedi.

ATK RAPORU İSTENDİ



Cumhuriyet savcısı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, tutuklama şartlarının devam etmesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, maktul ve sanıkların nazal sürüntü örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.