Nevruz coşkusu

Her 21 Mart'ta Orta Asya
ve Türk coğrafyasında yaşayan tüm topluluklar tarafından coşkuyla karşılanan nevruz, dün yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Birlik ve beraberliği simgesi, baharın müjdecisi nevruz için düzenlenen kutlamalarda geleneksel ateş yakıldı, demir dövüldü, yumurta tokuşturuldu. Vatandaşlar yakılan ateşin üzerinden atlayarak nevruz coşkusunu yaşadı.
Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa
'da nevruz çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kocaeli Üniversitesi
Umuttepe Yerleşkesi'nde de yumurta tokuşturma, demir dövme etkinlikleri yapıldı, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi. Kayseri Erciyes Üniversitesi
'nde halk oyunu gösterilerinin sunulduğu kutlamaya yöresel kıyafetler ve kendi bayraklarıyla katılan Türk Cumhuriyetleri öğrencileri, türküler söyledi.
Diyarbakır
merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen etkinlikte ise bölücü terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılırken, polise taş ve pet şişe fırlatıldı. Bu sırada 15 polis yaralandı. Saldırgan gruba müdahale eden polis, 298 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen nevruzunu tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.