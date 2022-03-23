604 milyon fidan toprakla buluştu

1971 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, ülkemizde ise 1975'ten beri 21-26 Mart Orman Haftası olarak kutlanıyor.
Yurt genelinde fidan dikimlerinin yapıldığı Orman Haftası kapsamında, doğa ve ağaç sevgisi aşılanıyor. 2021 yılında 604 milyon fidanın dikildiği Türkiye'de, 2023 yılında 7 milyar fidanın toprakla buluşması hedefleniyor.
Bu başarıya, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi raporunda da yer verildi.
Rapora göre, Türkiye, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci sıraya yerleşirken, dünyada ise 4. ülke olarak kayıtlara geçti.
EKONOMİYE KATKI SAĞLADI
Ormanlardan sadece odun değil aynı zaman da sağlık da üreten Orman Genel Müdürlüğü, 2002 yılında 31 bin ton gerçekleştirilen odun dışı orman ürünleri üretimini 30 kat artırdı.
2021 yılında 928 bin tona yükseltilen odun dışı üretim, ülke ekonomisine 7 milyar TL, orman köylüsüne ise 900 milyon TL katkı sağladı.
YÜZBİNLER KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin ardından Türkiye'nin ağaçlandırma başarısı, gelecek yıllarda artması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl kampanya kapsamında yüzbinlerce kişi fidan dikimi etkinliklerine katılmıştı.