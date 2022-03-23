604 milyon fidan toprakla buluştu

BM, TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI TESCİLLEDİ

1973 yılında 20 milyon hektarlık orman varlığı bulunan Türkiye'de 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektar, 2020'de ise 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.