Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında ek mütalaa verildi!

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi girişindeki salonda yapılan duruşmaya Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan ve başka suçtan tutuklu bulunan Özgür Yılmaz bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

BARO BAŞKANLARI VE YABANCI AVUKATLAR DA TAKİP ETTİ

Duruşmayı, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz ve Avrupa barolarından bir grup avukat duruşmayı izledi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları ise tahliye kararının verilmesini istedi.

Celse arasında sanık Barkın Timtik hakkındaki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyası ile sanıklar Oya Aslan ve Günay Dağ'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının, bu dava birleştirilmesine karar verildi.



HOLLANDA VE BELÇİKA BELGELERİNİN İNCELENMESİ BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti duruşmada, Belçika ile Hollanda'dan belgeleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak olan incelemesine ilişkin raporun henüz gelmediği aktarıldı.

Cumhuriyet Savcısı, davaları birleştirilen sanıklar hakkında hazırladığı ve celse arasında dava dosyasına sunduğu ek mütalaasında sanık Oya Aslan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasının istendi. Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından 9 yıldan 23 yıla kadar cezalandırılması istendi. Mütalaada, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Günay Dağ'ın ise dosyasının ayrılması talep edildi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.