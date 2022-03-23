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Giriş Tarihi: 23.3.2022 20:42

Başkan ekinci: her zaman dezavantajlı bireylerimizin yanındayız

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan ekinci: her zaman dezavantajlı bireylerimizin yanındayız

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocuklar, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile bir araya geldi. Down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ekinci, Viranşehir Belediyesi olarak her zaman dezavantajlı bireylerin yanında olduklarını söyledi.

Evinim Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Evinim Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Mehmet Çaymaz ve down sendromlu çocukları makamında kabul eden Başkan Ekinci, yaptıkları nezaket ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
Viranşehir Belediyesi olarak her zaman dezavantajlı bireylerin yanında olduklarını belirten Ekinci "Onların topluma kazandırılması ve toplumla kaynaşması adına elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Down sendromlu çocukların yaşadıkları sıkıntıları da dinleyen Ekinci, Viranşehir Belediyesi olarak bu sıkıntılarla ilgili üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.Başkan Ekinci'nin down sendromlu çocuklarla bir bir ilgilendiği ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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Başkan ekinci: her zaman dezavantajlı bireylerimizin yanındayız
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