Başkan ekinci: her zaman dezavantajlı bireylerimizin yanındayız

Evinim Rehabilitasyon Merkezi
'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar Dünya Down Sendromu Farkındalık
Günü nedeniyle Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci
'yi makamında ziyaret etti. Evinim Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Mehmet Çaymaz
ve down sendromlu çocukları makamında kabul eden Başkan Ekinci, yaptıkları nezaket ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
Viranşehir Belediyesi
olarak her zaman dezavantajlı bireylerin yanında olduklarını belirten Ekinci "Onların topluma kazandırılması ve toplumla kaynaşması adına elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Down sendromlu çocukların yaşadıkları sıkıntıları da dinleyen Ekinci, Viranşehir Belediyesi olarak bu sıkıntılarla ilgili üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.Başkan Ekinci'nin down sendromlu çocuklarla bir bir ilgilendiği ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.