Bingöl Özel Harekât’ta patlama: 2 polis şehit

Bingöl
'e bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, dün saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün (32) ve Birol İli
(32), kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak, şehit oldu. Evli ve bir kızı olan 6 yıllık polis memuru Aygün'ün şehit haberi, Aydın
'ın Çine
ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Taziyeleri kabul eden baba Aygün, "Amcası Mestan Aygün de kendisi gibi polisti.
O da 16 yıl önce Uşak
'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit oldu" dedi. Aygün'ün cenazesi, bugün memleketi Aydın'da defnedilecek. Evli ve bir çocuk babası şehit Birol İli'nin de acı haberi Erzurum
'daki ailesine ulaştı. Kardeşi de polis olan şehidin naaşının, bugün memleketi Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.