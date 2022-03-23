Dünya Su Günü’nde 4.6 milyar liralık 325 dev yatırım

Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü
dolayısıyla toplam 70 ilde 4.6 milyar lira değerindeki 325 sulama tesisinin açılışı "Su Vatandır" parolasıyla yapıldı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, yatırım bedeli 4 milyar 618 milyon lira olan 325 eserin hayırlı olmasını dileyerek, bu yıl ki Dünya Su Günü programlarının "Yeraltı Suyunu Görünür Kılmak" temasıyla yapılmasının önemli bulduğunu belirtti. Bu yıl kar yağışının bol olmasının olumlu bir katkısı olacağını ifade eden Oktay, "Kar yılı, var yılı diyoruz. Belki bir parça rahat nefes alacağız; ama kuraklık tehdidinin genel olarak hala en önemli sorunlarımız arasında yer almayı sürdürdüğünü unutmamalıyız" dedi.
Su alanında AK Parti
hükümetleri döneminde 300 milyar liraya yakın bir yatırımla 9 bin 189 tesisin hizmete açıldığını söyleyen Oktay, "Sadece barajlarda, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını ikiye katlayarak, toplamda 47 milyon metreküp su depoladığımız 654 yeni barajı ülkemize kazandırdık. Hizmete açtığımız 605 yeni HES'le de, elektrik üretim kapasitemize 109 milyar kilovatsaatlik ilave yaptık. Yeni inşa ettiğimiz bin 561 sulama tesisiyle, 20 milyon dekar alanı sulamaya açarak, çiftçimize yılda 60 milyar lira ilave gelir artışı sağladık" diye konuştu. 286 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamlayıp hizmete açarak, 49 milyon vatandaşa yıllık 2.9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin edildiğini aktaran Oktay, "Şayet bu yatırımları yapmamış olsaydık, kurak geçen son yıllarda 44 ilimiz tamamen susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelecekti. Cumhurbaşkanımız liderliğinde vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde böyle bir felakete meydan vermedik" diye konuştu.
5 BİN 64 YENİ İSTİHDAM MÜJDESİ
Tarım ve Orman Bakanlığı
'nın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
'nde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacağının müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
EKONOMİYE YILDA 300 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK
60 yeraltı barajı, 4 içme suyu projesini, 37 baraj ve gölet, 62 sulama tesisi, 1 atık su tesisi, 6 toplulaştırma projesi, 155 adet taşkın koruma tesisi dün resmen hizmete açıldı. 325 yatırım 80 milyon metreküpe yakın su depolayarak, şehirlere yıllık 83 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. 190 bin hektar araziyi sulayacak eserler ekonomiye yılda 300 milyon lira katkı sağlayacak.
200'ÜN ÜZERİNDE YERALTI BARAJI İNŞA EDİLECEK
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise iklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle su depolama yapılarının öneminin de giderek arttığını belirterek, bu çerçevede alternatif depolama yapılarının gündeme geldiğini anlattı. Kirişci, 2023 sonuna kadar 200'ün üzerinde yer altı barajı ve suni besleme tesisinin inşa edileceğini söyledi.