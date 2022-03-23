İBB’nin ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayı toplantısı gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çaplar Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan UKOME toplantısında tüm toplu taşıma araçlarına İBB yönetimi tarafından yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam yapılması teklifinde bulundu. İETT genel Müdürü Alper Bilgili, "Maliyet artışlarını zatandaşa yansıtmak zorunlu hale gelmiştir" dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Gündem maddesine ilişkin komisyon temsilcileri ve esnaf temsilcilerinin yaptığı konuşmalar sonrasında yapılan oylamalarda İBB yönetiminin toplu taşımada istediği yüzde 50 ve servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantıda, indirimli öğrenci kartı kullanımının 25 yaş ile sınırlandırılması da teklif edildi. 25 yaş altı olanlar standart tarife 78 lira, 25 -30 yaş sınırı 267 lira, 30 yaş üstü 390 lira olması teklifi de oy çokluğu ile reddedildi.

OCAK AYINDA YÜZDE 36 ZAM GELMİŞTİ

UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, aylık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste tam uzun mesafe 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş ise 4,46 lira.