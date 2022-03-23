Karaburun’da talana son: 30 proje mercek altında

İzmir Tarım İl Müdürlüğü, tarımsal amaçlı tesis kurma şartıyla alınan 30 izinle ilgili inceleme başlattı. Tarım arazilerinin ranta kurban edilmemesi için alınan tedbirler bununla da sınırlı kalmadı. Son çıkan haberler sonrası Tarım İl Müdürlüğü, radikal bir adım atarak Karaburun ve çevresinde bundan böyle tarımsal amaçlı tesis kurma talebiyle yapılaşma izinlerine olumlu görüş vermeme kararı aldı. 15 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen bölgede zeytinliklere ve tarım arazilerine süs ya da yüzme havuzu yapmak yasak. Yürürlükteki Manisa - İzmir Bölgesi 100 bin ölçekli Çevre Düzeni planı bölgede çatı katına izin vermiyor. En fazla tek katlı yapı yapılabiliyor.