Karaburun’da talana son: 30 proje mercek altında

İzmir Tarım İl Müdürlüğü, tarımsal amaçlı tesis kurma şartıyla alınan 30 izinle ilgili inceleme başlattı. Tarım arazilerinin ranta kurban edilmemesi için alınan tedbirler bununla da sınırlı kalmadı. Son çıkan haberler sonrası Tarım İl Müdürlüğü, radikal bir adım atarak Karaburun ve çevresinde bundan böyle tarımsal amaçlı tesis kurma talebiyle yapılaşma izinlerine olumlu görüş vermeme kararı aldı. 15 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen bölgede zeytinliklere ve tarım arazilerine süs ya da yüzme havuzu yapmak yasak. Yürürlükteki Manisa - İzmir Bölgesi 100 bin ölçekli Çevre Düzeni planı bölgede çatı katına izin vermiyor. En fazla tek katlı yapı yapılabiliyor.
YÖNTEM AYNI
SABAH'ın Türkiye'nin gündemine taşıdığı İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan mahallesinde yaşanan havuzlu süper lüks villa skandalı büyük ses getirdi. Tarım arazilerinin tarımsal işletme adı altında nasıl talan edildiğini gözler önüne seren olay sonrası tüm dikkatler İzmir'in doğa harikası ilçesi Karaburun'a çevrildi.
HABERİMİZ İHBAR KABUL EDİLDİ
SABAH'ın haberi sonrası gazete haberlerini ihbar kabul eden İzmir Tarım İl Müdürlüğü tarım arazilerinin yalan beyanda bulunularak talan edilmesine dur dedi. Bu arada bölgede tarımsal tesis yapmak kaydı ile 30 projenin tarım il müdürlüğünden olumlu görüş aldığı öğrenildi.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TARIM ARAZİSİNE VİLLA YAPMIŞTI
Son olarak CHP'li Karaburun Belediye Meclis Üyesi Murat Gül'ün tarım arazisine arıcılık tesisi ve bakıcı evi yapacağım diyerek yasa ve yönetmelikleri hiçe sayıp süper lüks villa kondurduğunun anlaşılmasının ardından Tarım İl Müdürlüğü tarımsal tesis onayı alan 30 projeyi mercek altına aldı. Tarım İl Müdürlüğü'nün tarım arazilerinin talanının önüne geçmek için aldığı önlemler bunlarla da sınırlı kalmadı. Kurum radikal bir adım atarak bundan böyle Karaburun ve çevresinde tarım arazilerine tarımsal tesis yapmak için istenen görüşlere olumsuz yanıt verme kararı aldı.
TEK TEK İNCELENECEK
Şimdi tüm gözler İzmir Tarım İl Müdürlüğüne çevrildi. Önümüzdeki günlerde Tarım il müdürlüğüne bağlı ekipler zeytinlik ve tarlalara tarımsal tesis yapma şartı ile olumlu görüş verilen 30 proje alanına tek tek giderek incelemelerde bulunacak. Yapılacak incelemede söz konusu yapılaşmaların metrekarelerine ve kullanım amaçlarına bakılacak. Tarım il müdürlüğüne sunulan projenin amacı dışında kullanım tespit edilmesi halinde hemen kurum ilgili kişilere verdiği olumlu görüşü iptal edecek. Ardından da Karaburun Belediyesine yazı yazarak kaçak konuma düşün yapıların ortadan kaldırılıp tarım arazilerinin eski haline döndürülmesini yanı yıkılmasını isteyecek. Bundan böyle Karaburun'da tarım arazisine villa yapmak isteyenler bir kez daha düşünmek zorunda kalacak.