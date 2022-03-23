Mehmet Özhaseki, evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçıldığı için HDP önünde evlat nöbete tutan annelerin 933 gündür oturma eylemi devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Meral Öztürk ve Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Durdane Beyoğlu evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerin hikayelerini dinleyen Özhaseki, evlatları için göz yaşı döken anne ve babaların yanında olduklarını söyledi. Annelere kırmızı karanfil veren Özhaseki, "Annelerin başlattığı bu eyleme her daim destek olduk.

Onların haklı evlat mücadelesinin yanında oldu. Ailelerle görüşmemizde onlara destek olmaya umutlarını yitirmemelerini söyledik. Her zaman da anne olarak onların yanındayız" ifadelerini kullandı.