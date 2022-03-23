Son dakika: Kadına şiddete karşı önemli adım: Artık ad ve soyadlarının ilk 2 harfi...

SOYLU: ENTEGRASYONUN HEMEN SAĞLANMASI GEREKLİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili "Kadına yönelik şiddetle mücadelede e özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bu sabah(dün) itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soyadlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başladı. 22 Mart itibariyle geçen yıla göre 70 den 50 ye düştü ve yüzde 29 azaldı. Yeterli değil. Ortaya konulan farkındalığın bir sonucunu görüyoruz. Bu mücadeleyi başaracağız. Terörle mücadele ettik başardık aile içi şiddetle ve kadına yönelik şiddetle de mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.