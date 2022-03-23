Son dakika: Kadına şiddete karşı önemli adım: Artık ad ve soyadlarının ilk 2 harfi...

Son dakika haberleri... Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı tanıtım toplantısı Aile e Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katılımıyla gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planı 5 ana hedef etrafında şekillendirildi. Bu kapsamda mağdurun adalete erişim Ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık ile veri ve istatistik hedefleri etrafında şekillendirildi.
BU SABAH İTİBARIYLA BAŞLADI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başladı.
SOYLU: ENTEGRASYONUN HEMEN SAĞLANMASI GEREKLİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili "Kadına yönelik şiddetle mücadelede e özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bu sabah(dün) itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soyadlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başladı. 22 Mart itibariyle geçen yıla göre 70 den 50 ye düştü ve yüzde 29 azaldı. Yeterli değil. Ortaya konulan farkındalığın bir sonucunu görüyoruz. Bu mücadeleyi başaracağız. Terörle mücadele ettik başardık aile içi şiddetle ve kadına yönelik şiddetle de mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
BAKAN YANIK: SIFIR TOLERANS VE İŞBİRLİĞİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise "6284 sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının etkin uygulanması için gerekli önlemleri alacağız. Yine sağlık tedbirlerinin ve danışmanlık tedbirlerinin de etkin bir şekilde uygulanması için çalışacağız. Kadının değil mağdurun beyanı esas olan. Mağdur erkek, genç, yaşlı, engelli herkes olabilir. Böylelikle adaletin sağlanması sürecinde hiç kimsenin hak kaybına uğramadığı bir işleyiş belirledik. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz sıfır tolerans ve işbirliği içinde devam edecek" dedi.